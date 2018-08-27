Жители Ноябрьска превратили в туалеты автобусные остановки

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа местные жители превратили в общественные туалеты и оставили без дверей автобусные остановки повышенной комфортности, установленные полгода назад, приводит РИА Новости сообщение телерадиокомпании «Ямал-Регион».

В администрации города пообещали за счет муниципального бюджета восстановить четыре новых автобусных остановочных павильона, каждый из которых обошелся в 380 тысяч рублей.

При этом отмечается, что павильоны были установлены по просьбе самих горожан.

«Их надо помыть, очистить, восстановить двери где-то, провести косметический ремонт», — сказал агентству представитель пресс-центра администрации.

Он добавил, что у властей Ноябрьска нет возможности заниматься поиском виновных в порче остановок, поскольку места, где они расположены, не находятся под видеонаблюдением.

«Это, скорее, вопрос этический, вопрос отношения к имуществу», — уточнил собеседник агентства.