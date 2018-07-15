Названы регионы России, где больше всего пенсионеров с ожирением

По данным Минздрава за 2017 год, наибольшее число пенсионеров с ожирением наблюдается в Алтайском крае — более 10 тысяч на 100 тысяч граждан старше 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.

В первую пятерку регионов, лидирующих по этому показателю, также вошли Магаданская область (6722), Ингушетия (4742,8), Тюменская область (4506,6) и Ямало-Ненецкий автономный округ (4058,2).

Меньше всего пенсионеров с ожирением оказалось в Башкирии (371,4), Еврейской автономной области (403,6), Якутии (548,6), а также в Пермском (605,6) и Приморском (625,1) краях.

В целом по России на 100 тысяч граждан старше трудоспособного возраста в 2017 году было зарегистрировано 1777,5 страдающих ожирением, что на 29% превышает показатель 2013 года (1375,7).

Одна из причин заболеваемости граждан ожирением — плохое образование населения в области здорового питания, заявил в беседе с News.ru главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила повысить косвенные налоги на соленые и сладкие продукты ради повышения «рациональности» питания россиян.