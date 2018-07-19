Российских дошкольников научат финансовой грамотности
- 12 апреля 2019, 15:37
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Подопечных старших групп российских детских садов начнут обучать финансовой грамотности. Соответствующие педагогические рекомендации ценой совместных усилий разработали Центробанк и Министерство просвещения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Экономическое воспитание позволяет формировать представление о финансовом мире, которое сможет помочь ребенку стать самостоятельным и успешным человеком. Занятия по программе экономического воспитания необходимы не только школьникам и студентам, но и дошкольникам, — убеждены в министерстве.
Преподавать детям основы финансовой грамотности планируется в форме тематических постановок, сказок, настольных игр и квестов.
Они помогут воспитать в детях трудолюбие, деловитость, ответственность и самоконтроль, поиск наилучшего выхода из ситуации, — сообщили в министерстве.
Примечательно, что в минувшем январе заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов раскритиковал ряд русских сказок за ложную веру россиян в возможность моментально разбогатеть.
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