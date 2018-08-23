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Что случилось с рухнувшим на Луну зондом «Берешит»

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  • 12 апреля 2019, 13:22
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Недавно стало известно, что потерпел аварию израильский космический аппарат «Берешит», который должен был 11 апреля приземлиться на Луну.

Напомним, что запуск лунного зонда «Берешит» осуществлен 22 февраля 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9. За это время специалисты несколько раз проверили рабочие системы зонда, и по заявлению агентства, «Берешит» был готов к посадке.

Несмотря на то, что у аппарата несколько происходили сбои в работе бортового компьютера, из-за чего второе включение двигателей не состоялось, ученые решили не останавливать миссию.

Но вчера, 11 апреля, в 22:25 по московскому времени, зонд не смог совершить мягкую посадку и разбился. Сообщается, что аппарат потерял навигацию на высоте 149 метров над поверхностью, и отключил двигатель.

Сотрудникам израильского агентства удалось включить аппарат, но он уже летел с такой скоростью, что его невозможно было остановить. В итоге зонд врезался в поверхность нашего спутника.

На высоте 22 километров «Берешит» сделал свою последнюю фотографию, которую можно увидеть в твите NASA.

Отмечается, что на подготовку миссии потратиди 100 миллионов долларов, что намного меньше любой другой лунной миссии. Изначально израильская частная компания SpaceIL участвовала в конкурсе Google Lunar X Prize.

Напомним, что главная цель конкурса — финансирование предприятия, которое, не получая деньги от государства, посадит зонд на Луну. Главный приз — 20 миллионов долларов.

Несмотря на неудачу, Питер Диамандис, учредитель фонда X Prize, объявил, что все равно намерен вручить SpaceIL приз в размере одного миллиона долларов для продолжения их работы.

Зонд «Берешит» в любом случае вошел в историю — он стал первым частным космическим аппаратом, облетевшим Луну и вышедшим на окололунную орбиту.

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