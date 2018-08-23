Что случилось с рухнувшим на Луну зондом «Берешит»

Недавно стало известно, что потерпел аварию израильский космический аппарат «Берешит», который должен был 11 апреля приземлиться на Луну.

Напомним, что запуск лунного зонда «Берешит» осуществлен 22 февраля 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9. За это время специалисты несколько раз проверили рабочие системы зонда, и по заявлению агентства, «Берешит» был готов к посадке.



Несмотря на то, что у аппарата несколько происходили сбои в работе бортового компьютера, из-за чего второе включение двигателей не состоялось, ученые решили не останавливать миссию.

Но вчера, 11 апреля, в 22:25 по московскому времени, зонд не смог совершить мягкую посадку и разбился. Сообщается, что аппарат потерял навигацию на высоте 149 метров над поверхностью, и отключил двигатель.

Сотрудникам израильского агентства удалось включить аппарат, но он уже летел с такой скоростью, что его невозможно было остановить. В итоге зонд врезался в поверхность нашего спутника.

На высоте 22 километров «Берешит» сделал свою последнюю фотографию, которую можно увидеть в твите NASA.

Отмечается, что на подготовку миссии потратиди 100 миллионов долларов, что намного меньше любой другой лунной миссии. Изначально израильская частная компания SpaceIL участвовала в конкурсе Google Lunar X Prize.

Напомним, что главная цель конкурса — финансирование предприятия, которое, не получая деньги от государства, посадит зонд на Луну. Главный приз — 20 миллионов долларов.

Несмотря на неудачу, Питер Диамандис, учредитель фонда X Prize, объявил, что все равно намерен вручить SpaceIL приз в размере одного миллиона долларов для продолжения их работы.



Зонд «Берешит» в любом случае вошел в историю — он стал первым частным космическим аппаратом, облетевшим Луну и вышедшим на окололунную орбиту.