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«Он под кайфом»: в Сети появился новый ролик про фуру и Зеленского

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© youtube.com

В социальных сетях появилось продолжение скандального видео, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивала фура.

В новом ролике, начинающемся с похожих кадров, также присутствует большегрузный автомобиль, однако на этот раз он проносится мимо Зеленского. Зато сразу после этого на участника заключительной стадии предвыборной гонки высыпается некий белый порошок.

Заканчивается новый видеоролик, как и предыдущий — характерной анимацией, намекающей на пристрастие к наркотическим веществам. В этот раз она сопровождается текстом «потому что он под кайфом».

Новое провокационное видео изначально было опубликовано в Facebook на странице с названием «Бойкот Партии Регионов». Позднее оно появилось на странице одного из советников Петра Порошенко Юрия Бирюкова.

Напомним, распространенную днем ранее первую часть ролика опубликовал интернет-канал действующего президента в одном из популярных мессенджеров. Внимание на этот факт, в частности, обратили и в предвыборном штабе Зеленского.

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Детдомовец написал трогательное письмо в надежде найти приемную семью

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© pixabay.com

Воспитанник одного из петербургских детдомов по имени Иван потерял надежду на то, что его когда-то усыновят и решил искать семью самостоятельно. 16-летний подросток написал письмо с просьбой усыновить его или помочь найти ему приёмных родителей и разослал его по интернет-сообществам, посвящённым проблемам сиротства и приёмных детей. Мальчик обеспокоен тем, что его детский дом в этом году будет закрыт.

О рассылке сообщила один из адресатов — генеральный директор петербургского благотворительного фонда «Дети ждут» Лада Уварова. Известно, что Иван также обратился в сообщество «Ты ему нужен».

Уварова сообщила «Ридусу», что анкета Ивана действительно была опубликована фондом, но ещё три года тому назад Константиновское районное управление по опеке и попечительству Петербурга расторгло договор с фондом «Дети ждут», и анкеты детей и подростков пришлось удалить с сайта.

«Опека решила прервать с нами сотрудничество, они не верят в возможность семейного устройства подростков. Считается, что в таком возрасте дети сами уже не хотят в новую семью. Но это зависит от политики. Есть регионы, где устройство подростков в семьи налажено. Санкт-Петербург к ним не относится», — рассказала Лада Уварова.

По словам женщины, никакие письма и обращения в Комитет социальной политики не помогли вернуть анкеты детдомовцев на сайт.

Не знаю, чем им мешал сайт — может, чай пить — звонили все-таки…Но опека заявила, что детей этих все равно не устроишь, они большие, в семьи уже и не хотят и, вообще, они сами отлично устраивают детей С тех пор у Вани, уже три года, скверная фотография в ФБД, всю его незаурядную личность характеризует одно слово — «беспокойный», — подытожила Уварова.

По словам руководителя фонда, дети и подростки проявляют инициативу в поисках семьи не так уж и редко: «периодически к нам поступают просьбы от детдомовцев помочь в семейном устройстве».

Анкета Ивана опубликована на сайте «Усыновление в России». Из неё известно, что подросток 2002 года рождения действительно воспитывается в одном из детских домов Санкт-Петербурга.

Тем не менее, городское управление опеки и попечительства оказалось не в курсе истории с Иваном. Детдом, в котором он находится, установить не удалось.

«На сегодняшний все учреждения работают. Возможно, речь идёт о детдоме Ленинградской области», — ответила «Ридусу» представитель управления.

О семейном устройстве подростков-сирот в Петербурге в службе опеки сообщили, что «их удаётся пристроить в семьи, если есть желание».

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