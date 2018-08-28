«Он под кайфом»: в Сети появился новый ролик про фуру и Зеленского

Воспитанник одного из петербургских детдомов по имени Иван потерял надежду на то, что его когда-то усыновят и решил искать семью самостоятельно. 16-летний подросток написал письмо с просьбой усыновить его или помочь найти ему приёмных родителей и разослал его по интернет-сообществам, посвящённым проблемам сиротства и приёмных детей. Мальчик обеспокоен тем, что его детский дом в этом году будет закрыт.

О рассылке сообщила один из адресатов — генеральный директор петербургского благотворительного фонда «Дети ждут» Лада Уварова. Известно, что Иван также обратился в сообщество «Ты ему нужен».

Уварова сообщила «Ридусу», что анкета Ивана действительно была опубликована фондом, но ещё три года тому назад Константиновское районное управление по опеке и попечительству Петербурга расторгло договор с фондом «Дети ждут», и анкеты детей и подростков пришлось удалить с сайта.



«Опека решила прервать с нами сотрудничество, они не верят в возможность семейного устройства подростков. Считается, что в таком возрасте дети сами уже не хотят в новую семью. Но это зависит от политики. Есть регионы, где устройство подростков в семьи налажено. Санкт-Петербург к ним не относится», — рассказала Лада Уварова.

По словам женщины, никакие письма и обращения в Комитет социальной политики не помогли вернуть анкеты детдомовцев на сайт.



Не знаю, чем им мешал сайт — может, чай пить — звонили все-таки…Но опека заявила, что детей этих все равно не устроишь, они большие, в семьи уже и не хотят и, вообще, они сами отлично устраивают детей С тех пор у Вани, уже три года, скверная фотография в ФБД, всю его незаурядную личность характеризует одно слово — «беспокойный», — подытожила Уварова.

По словам руководителя фонда, дети и подростки проявляют инициативу в поисках семьи не так уж и редко: «периодически к нам поступают просьбы от детдомовцев помочь в семейном устройстве».

Анкета Ивана опубликована на сайте «Усыновление в России». Из неё известно, что подросток 2002 года рождения действительно воспитывается в одном из детских домов Санкт-Петербурга.

Тем не менее, городское управление опеки и попечительства оказалось не в курсе истории с Иваном. Детдом, в котором он находится, установить не удалось.



«На сегодняшний все учреждения работают. Возможно, речь идёт о детдоме Ленинградской области», — ответила «Ридусу» представитель управления.

О семейном устройстве подростков-сирот в Петербурге в службе опеки сообщили, что «их удаётся пристроить в семьи, если есть желание».