Нетаньяху вырвал у оппозиции победу на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одержала победу на всеобщих выборах в Кнессет. После подсчета 100% голосов депутаты «Ликуд» получили 36 мест в 120-местном парламенте.

10 апреля о победе на выборах в Израиле объявили сразу две конкурирующие партии — «Ликуд» Нетаньяху и политический блок «Кахоль-Лаван» («Бело-синие») бывшего главы Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца. В тот же день вечером Ганц признал поражение — ему и его однопартийцам досталось 35 мест в Кнессете.

Дополнительный 36-й мандат партии Нетаньяху принесли так называемые «двойные конверты» — голоса военнослужащих, дипломатов, заключенных и прочих особых категорий электората.



Ультрарелигиозные партии ШАС и «Яхадут ха-Тора» («Объединенный иудаизм Торы») получили восемь и семь мест в парламенте, левая партия «Авода» — шесть мест, «Наш дом — Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана — пять мест, столько же досталось блоку «Союз правых партий», передает ТАСС.



По данным ЦИК Израиля, явка на выборах составила 68,38%, проголосовали 4,3 миллиона израильтян из 6 миллионов, имеющих право голоса.



Так как Израиль по своему государственному устройству является парламентской республикой, от исхода противостояния между партиями на выборах в Кнессет зависит кандидатура фактического руководителя страны — премьер-министра. Официальные результаты голосования по закону должен объявить президент Израиля Реувен Ривлин. После этого он обязан провести консультации с партиями в Кнессете, а затем поручить формирование нового состава правительства одному из депутатов, который, по мнению главы государства, имеет наилучшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства.

Ожидается, что правые партии во главе с «Ликуд» договорятся сформировать коалицию, которая получит в общей сложности 65 мест в Кнессете, благодаря чему Биньямин Нетаньяху вновь займет пост руководителя Израиля — четвертый раз подряд и пятый раз в своей политической карьере.

