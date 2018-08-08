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Нетаньяху вырвал у оппозиции победу на выборах в Израиле

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© EPA/JIM HOLLANDER/ТАСС

Партия «Ликуд» действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одержала победу на всеобщих выборах в Кнессет. После подсчета 100% голосов депутаты «Ликуд» получили 36 мест в 120-местном парламенте.

10 апреля о победе на выборах в Израиле объявили сразу две конкурирующие партии — «Ликуд» Нетаньяху и политический блок «Кахоль-Лаван» («Бело-синие») бывшего главы Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца. В тот же день вечером Ганц признал поражение — ему и его однопартийцам досталось 35 мест в Кнессете.

Дополнительный 36-й мандат партии Нетаньяху принесли так называемые «двойные конверты» — голоса военнослужащих, дипломатов, заключенных и прочих особых категорий электората.

Ультрарелигиозные партии ШАС и «Яхадут ха-Тора» («Объединенный иудаизм Торы») получили восемь и семь мест в парламенте, левая партия «Авода» — шесть мест, «Наш дом — Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана — пять мест, столько же досталось блоку «Союз правых партий», передает ТАСС.

По данным ЦИК Израиля, явка на выборах составила 68,38%, проголосовали 4,3 миллиона израильтян из 6 миллионов, имеющих право голоса.

Так как Израиль по своему государственному устройству является парламентской республикой, от исхода противостояния между партиями на выборах в Кнессет зависит кандидатура фактического руководителя страны — премьер-министра. Официальные результаты голосования по закону должен объявить президент Израиля Реувен Ривлин. После этого он обязан провести консультации с партиями в Кнессете, а затем поручить формирование нового состава правительства одному из депутатов, который, по мнению главы государства, имеет наилучшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства.

Ожидается, что правые партии во главе с «Ликуд» договорятся сформировать коалицию, которая получит в общей сложности 65 мест в Кнессете, благодаря чему Биньямин Нетаньяху вновь займет пост руководителя Израиля — четвертый раз подряд и пятый раз в своей политической карьере.

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Детдомовец написал трогательное письмо в надежде найти приемную семью

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© pixabay.com

Воспитанник одного из петербургских детдомов по имени Иван потерял надежду на то, что его когда-то усыновят и решил искать семью самостоятельно. 16-летний подросток написал письмо с просьбой усыновить его или помочь найти ему приёмных родителей и разослал его по интернет-сообществам, посвящённым проблемам сиротства и приёмных детей. Мальчик обеспокоен тем, что его детский дом в этом году будет закрыт.

О рассылке сообщила один из адресатов — генеральный директор петербургского благотворительного фонда «Дети ждут» Лада Уварова. Известно, что Иван также обратился в сообщество «Ты ему нужен».

Уварова сообщила «Ридусу», что анкета Ивана действительно была опубликована фондом, но ещё три года тому назад Константиновское районное управление по опеке и попечительству Петербурга расторгло договор с фондом «Дети ждут», и анкеты детей и подростков пришлось удалить с сайта.

«Опека решила прервать с нами сотрудничество, они не верят в возможность семейного устройства подростков. Считается, что в таком возрасте дети сами уже не хотят в новую семью. Но это зависит от политики. Есть регионы, где устройство подростков в семьи налажено. Санкт-Петербург к ним не относится», — рассказала Лада Уварова.

По словам женщины, никакие письма и обращения в Комитет социальной политики не помогли вернуть анкеты детдомовцев на сайт.

Не знаю, чем им мешал сайт — может, чай пить — звонили все-таки…Но опека заявила, что детей этих все равно не устроишь, они большие, в семьи уже и не хотят и, вообще, они сами отлично устраивают детей С тех пор у Вани, уже три года, скверная фотография в ФБД, всю его незаурядную личность характеризует одно слово — «беспокойный», — подытожила Уварова.

По словам руководителя фонда, дети и подростки проявляют инициативу в поисках семьи не так уж и редко: «периодически к нам поступают просьбы от детдомовцев помочь в семейном устройстве».

Анкета Ивана опубликована на сайте «Усыновление в России». Из неё известно, что подросток 2002 года рождения действительно воспитывается в одном из детских домов Санкт-Петербурга.

Тем не менее, городское управление опеки и попечительства оказалось не в курсе истории с Иваном. Детдом, в котором он находится, установить не удалось.

«На сегодняшний все учреждения работают. Возможно, речь идёт о детдоме Ленинградской области», — ответила «Ридусу» представитель управления.

О семейном устройстве подростков-сирот в Петербурге в службе опеки сообщили, что «их удаётся пристроить в семьи, если есть желание».

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