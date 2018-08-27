Задавленную танцором лезгинки на свадьбе девочку выписали из больницы
- 12 апреля 2019, 01:01
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
В Астрахани восьмилетней девочке потребовалась госпитализация после того, как на нее упал исполнявший сальто танцор лезгинки.
«Во время танца на дагестанской свадьбе мужчина раздавил ребенка: сделав сальто, он приземлился прямо на девочку, сильно ударив ее ногами», — сообщает РЕН ТВ.
Видеозапись инцидента выложил в интернет один из гостей свадебного торжества.
По информации издания «Регион online», пострадавшая после оказания медицинской помощи была выписана в удовлетворительном состоянии и никаких серьезных последствий для здоровья после получения травмы у ребенка нет.
Тем не менее, в региональном управлении Следственного комитета России начали проверку. «Следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СК.
Ранее рядом СМИ сообщалось, что девочка получила тяжелые травмы и даже оказалась в реанимации.
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