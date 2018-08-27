Задавленную танцором лезгинки на свадьбе девочку выписали из больницы

В Астрахани восьмилетней девочке потребовалась госпитализация после того, как на нее упал исполнявший сальто танцор лезгинки.

«Во время танца на дагестанской свадьбе мужчина раздавил ребенка: сделав сальто, он приземлился прямо на девочку, сильно ударив ее ногами», — сообщает РЕН ТВ.

Видеозапись инцидента выложил в интернет один из гостей свадебного торжества.

По информации издания «Регион online», пострадавшая после оказания медицинской помощи была выписана в удовлетворительном состоянии и никаких серьезных последствий для здоровья после получения травмы у ребенка нет.

Тем не менее, в региональном управлении Следственного комитета России начали проверку. «Следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СК.

Ранее рядом СМИ сообщалось, что девочка получила тяжелые травмы и даже оказалась в реанимации.

