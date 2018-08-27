найти ×
   
  • USD
    64.40
  • EUR
    72.66
СохранитьСохранено0
×

00738

Задавленную танцором лезгинки на свадьбе девочку выписали из больницы

Small f78f8d6c11

В Астрахани восьмилетней девочке потребовалась госпитализация после того, как на нее упал исполнявший сальто танцор лезгинки.

«Во время танца на дагестанской свадьбе мужчина раздавил ребенка: сделав сальто, он приземлился прямо на девочку, сильно ударив ее ногами», — сообщает РЕН ТВ.

Видеозапись инцидента выложил в интернет один из гостей свадебного торжества.

По информации издания «Регион online», пострадавшая после оказания медицинской помощи была выписана в удовлетворительном состоянии и никаких серьезных последствий для здоровья после получения травмы у ребенка нет. 

Тем не менее, в региональном управлении Следственного комитета России начали проверку. «Следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СК.

Ранее рядом СМИ сообщалось, что девочка получила тяжелые травмы и даже оказалась в реанимации.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6290226читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
8027278читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?

Узнайте, какое впечатление вы производите.

5045729читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов27 августа 2018

Размножив окружающую действительность.

10249645читать позжечитаю позже