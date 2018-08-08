Кинокритик Антон Долин ушел из ВГТРК из-за «лживого и гнусного репортажа»

Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК, обидевшись на сотрудников телеканала «Россия-24» за «обличающий его взгляды» репортаж.

В Facebook он сообщил о том, что провел последний эфир на радиостанции «Маяк», где он вел программу о кино более 10 лет, как, впрочем, и на радиостанции «Вести FM».

«Увольняюсь я из-за лживого и гнусного репортажа, обличающего мои взгляды и включающего инсинуации по поводу моей профессиональной нечистоплотности», — написал он.

Долин подчеркнул, что его увольнение не связано с его несогласием с редакционной политикой холдинга. Его задел скандальный репортаж на телеканале «Россия-24», в котором утверждалось, что Долин раскритиковал фильм «Балканский рубеж», не досмотрев его до конца. А сделал он это якобы для того, чтобы поддержать фильм «Закатать в асфальт», в руководстве прокатной компании которого работает жена кинокритика.

Эта информация действительно оказалась лживой, поскольку супруга Долина работает в другой компании.

«В холдинге, позволившем себе такое, я работать не могу и не буду», — заключил кинокритик.