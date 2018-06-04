Новым мэром Таллина избран русскоговорящий кореец из Казахстана

Мэром эстонской столицы стал 41-летний председатель таллинского городского собрания, член Центристской партии Михаил Кылварт.

По сообщению пресс-службы мэрии, за русскоязычного корейца из Казахстана отдали свои голоса 45 депутатов из 70 присутствующих, 25 выступили против.

Как отмечает ФАН, в начале марта Кылварта избрали на должность депутата законодательного органа республики, однако он отказался от мандата, чтобы продолжить работу в системе городской власти.

Комментируя итоги выборов мэра, эксперт независимого аналитического центра «Евроэксперт» Андрей Заренков заявил в беседе с изданием, что отныне русские в Эстонии могут ходить без «розовых очков».

«Интерфакс» напоминает, что глава городского парламента был единственным кандидатом на пост мэра. По данным агентства Кылварт основал Эстонский союз тхэквондо, который возглавил, когда ему было еще 18 лет. Сейчас у него 5-й дан. Кроме того, он известен как активный защитник русскоязычных школ.