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В Петербурге построят до 2032 года 29 станций метро

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© instagram.com

Правительство Санкт-Петербурга объявило о своих планах открыть до 2032 года 29 станций метро.

С этой целью ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.

«На 2020−2021 годы эти деньги уже заложены. Метро является транспортным каркасом нашего города», — приводит ТАСС слова врио губернатора города Александра Беглова, сказанные им при осмотре строящейся станции «Проспект Славы».

В 2019 году расходы на строительство метро составят 18 млрд рублей. Эта сумма заложена в городской бюджет.

Беглов также отметил, что к 1 сентября будет запущено движение до станций Фрунзенского радиуса метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», готовность которых на данный момент составляет более 90%.

Ранее врио губернатора отчитался президенту России Владимиру Путину о целях миллиардных инвестиций в Санкт-Петербург.

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