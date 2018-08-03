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Драка двух женщин из-за детей попала на видео

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© youtube.com

В парке «Краснодар», расположенном в кубанской столице, две женщины устроили драку.

Их потасовка попала на видео.

На кадрах видно, как две матери вступают в перепалку из-за детей. Сидящая на скамейке женщина со словами «я тебе сейчас ударю» бьет стоящую блондинку чем-то похожим на газету. Та в ответ бросается на свою обидчицу с кулаками.

Разнять дерущихся удалось только подбежавшим мужчинам. Однако в конфликт решил включиться подросток — он ударил ногой женщину, которая не участвовала в драке.

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