Драка двух женщин из-за детей попала на видео
- 11 апреля 2019, 18:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В парке «Краснодар», расположенном в кубанской столице, две женщины устроили драку.
Их потасовка попала на видео.
На кадрах видно, как две матери вступают в перепалку из-за детей. Сидящая на скамейке женщина со словами «я тебе сейчас ударю» бьет стоящую блондинку чем-то похожим на газету. Та в ответ бросается на свою обидчицу с кулаками.
Разнять дерущихся удалось только подбежавшим мужчинам. Однако в конфликт решил включиться подросток — он ударил ногой женщину, которая не участвовала в драке.
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