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Татарский комик лишился концертов из-за пародии на башкирский танец

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© instagram.com

Комик из Татарстана Данир Сабиров был вынужден отменить свои концерты в Уфе из-за скандала, вызванного его пародией на башкирский танец.

Сабиров также принес за нее официальные извинения.

Как сообщает Idel.Реалии, артист направил письмо с извинениями во Всемирный курултай — организацию, отвечающую за развитие и сохранение башкирской культуры.

Отмечается, что видеозапись пародии, снятой еще четыре года назад, появилась в соцсетях совсем недавно.

Курултай назвал номер Сабирова «плевком в душу башкирского народа» и потребовал запретить его концерты в Башкирии до конца 2019 года.

Четырехдневные концерты пародиста должны были начаться в Уфе 11 апреля, однако они были отменены в связи с болезнью артиста, пишет издание.

В соцсети «ВКонтакте» опубликован видеоролик, дающий представление о творчестве Сабирова.

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