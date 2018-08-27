Тест: Сможете ли вы ответить на элементарные вопросы о космосе?

Ко Дню космонавтики «Ридус» подготовил тест, в котором можно проверить свои знания о космосе. Несмотря на то, что все эти вопросы проходят еще в школе, многие до сих пор ошибаются в элементарных темах.

Напомним, что 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.

С тех пор 12 апреля в России считается Днем космонавтики.