Японская мастерица делает объемные вышивки, которые вас удивят
- 11 апреля 2019, 17:20
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Японская художница по вышивке, представляющая свои работы под псевдонимом Ipnot, создает удивительные миниатюры на тему еды, животных и самых обычных вещей, окружающих нас в повседневной жизни.
Вот только результаты ее трудов, которые она демонстрирует в Instagram, буквально завораживают подписчиков. Их, кстати, у Ipnot уже почти 100 тысяч.
Посмотрите сами и удивитесь, насколько обыкновенные ниточные игрушки похожи на свои реальные прототипы.
Особенно японской художнице удаются животные. Поглядите, как очарователен этот воробей!
А ведь есть еще и другие зверята…
... да и не только они.
Иногда Ipnot замахивается и на портреты. Вот так вот она обошлась с Джоном Ленноном.
А это — губернатор Токио Юрико Коикэ. Точнее, ее миниатюра.
А вот она уже вместе с оригиналом…
Вам понравились вышивки? А вы видели, какие аппетитные муляжи получаются у другого японского художника Кавасаки Сэйдзи? Тогда срочно посмотрите.
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