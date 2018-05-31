Японская мастерица делает объемные вышивки, которые вас удивят

Японская художница по вышивке, представляющая свои работы под псевдонимом Ipnot, создает удивительные миниатюры на тему еды, животных и самых обычных вещей, окружающих нас в повседневной жизни.

Вот только результаты ее трудов, которые она демонстрирует в Instagram, буквально завораживают подписчиков. Их, кстати, у Ipnot уже почти 100 тысяч.

Посмотрите сами и удивитесь, насколько обыкновенные ниточные игрушки похожи на свои реальные прототипы.

Особенно японской художнице удаются животные. Поглядите, как очарователен этот воробей!

А ведь есть еще и другие зверята…

... да и не только они.

Иногда Ipnot замахивается и на портреты. Вот так вот она обошлась с Джоном Ленноном.

А это — губернатор Токио Юрико Коикэ. Точнее, ее миниатюра.

А вот она уже вместе с оригиналом…

Вам понравились вышивки? А вы видели, какие аппетитные муляжи получаются у другого японского художника Кавасаки Сэйдзи? Тогда срочно посмотрите.