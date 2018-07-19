найти ×
   
  • USD -0.34
    64.40
  • EUR -0.29
    72.66
СохранитьСохранено0
×

112372

СМИ: под Магнитогорском предотвращен взрыв ЛЭП

Small f1a6d446e0

© panoramio.com / Pesotsky

В пригороде Магнитогорска удалось предотвратить взрыв ЛЭП.

Несколько взрывных устройств были якобы установлены на опоры линии электропередачи, по которым питается весь город от Троицкой ГРЭС, сообщает проект Baza.

Хотя с момента обнаружения подозрительных предметов прошло уже двое суток, до сих пор неизвестно, были это учения или нет, говорится в сообщении.

По данным проекта, 9 апреля сотрудник энергосетевой компании якобы заметил пластиковые трубки с примотанным к ним пейджером.

Вместе с полицией на место прибыли сотрудники ФСБ и саперы. Они работали несколько часов.

Как отмечает Baza, инцидент произошел в Агаповском районе — между поселками Муравейник, Урожайный и станцией Куйбас.

Глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров сообщил URA.RU, что не в курсе происшествия, которое может иметь отношение к Троицкой ГРЭС.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
5122976читать позжечитаю позже
Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
20090284читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

15061826читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202393читать позжечитаю позже