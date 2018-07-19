СМИ: под Магнитогорском предотвращен взрыв ЛЭП

В пригороде Магнитогорска удалось предотвратить взрыв ЛЭП.

Несколько взрывных устройств были якобы установлены на опоры линии электропередачи, по которым питается весь город от Троицкой ГРЭС, сообщает проект Baza.

Хотя с момента обнаружения подозрительных предметов прошло уже двое суток, до сих пор неизвестно, были это учения или нет, говорится в сообщении.

По данным проекта, 9 апреля сотрудник энергосетевой компании якобы заметил пластиковые трубки с примотанным к ним пейджером.

Вместе с полицией на место прибыли сотрудники ФСБ и саперы. Они работали несколько часов.

Как отмечает Baza, инцидент произошел в Агаповском районе — между поселками Муравейник, Урожайный и станцией Куйбас.

Глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров сообщил URA.RU, что не в курсе происшествия, которое может иметь отношение к Троицкой ГРЭС.