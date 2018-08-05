«Перцовая» разборка водителя автобуса и таксиста попала на видео

В Перми водитель городского автобуса распылил перцовый баллончик в лицо подрезавшему его таксисту.

Видеозапись инцидента вскоре появилась в Сети. На ее кадрах видно, как водитель маршрутного автобуса № 77, отстранившись от выполнения своих непосредственных обязанностей, конфликтует с таксистом через открытое окно легковушки.

Судя по всему, запись сделана пассажиром такси, находившимся в тот момент на заднем сиденье.

После череды физических препирательств и взаимных оскорблений водитель автобуса ненадолго возвращается на свое рабочее место, откуда приходит уже вооруженным перцовым баллончиком. Распылив его содержимое в салоне легкового автомобиля, злоумышленник садится за руль и уезжает.

В это время водитель и пассажир такси, надышавшись газом, спешно покидают автомобиль. Эвакуируясь, последний случайно повредил корпус проезжавшего мимо внедорожника, задев его дверью.

Журналистам издания «59.ру» удалось связаться с данным водителем автобуса. Свое поведение тот объяснил свойственной человеку любознательностью и заботой о своих пассажирах.

Да, он меня подрезал возле заправки — чуть пассажиры не упали. Ну я его догнал и хотел узнать, почему он так делает, а он матом на меня. Ну я и не выдержал, — заявил водитель по имени Сергей.



Представитель фирмы-перевозчика, которой принадлежит автобус, сообщил, что находится в другом городе, пообещав в ближайшее время разобраться в ситуации.

На прошлой неделе «Ридус» освещал еще один конфликт, развившийся на почве разночтений в понимании ПДД. Тогда сотрудник московской службы парковки выстрелил в глаз наседавшему на него нарушителю.