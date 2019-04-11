ЕС и Великобритания согласовали перенос Brexit на октябрь

27 стран Евросоюза согласовали компромиссную дату новой отсрочки по Brexit, предоставив Великобритании возможность обсуждать договор о выходе из состава ЕС максимум до 31 октября. В противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.

«27 стран ЕС согласовали отсрочку статьи 50. Я сейчас встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для согласования с правительством Соединенного Королевства», — написал глава Евросовета Дональд Туск в Twitter.



Как сообщает ФАН, решение принималось лидерами европейских стран на экстренном саммите. Они поставили Лондону условие: если до 22 мая британский парламент так и не одобрит соглашение и Британия к моменту проведения выборов в Европарламент все еще будет в составе ЕС, ей придется принять в них участие. В противном случае предоставленная отсрочка завершится 31 мая, а выход из ЕС без сделки произойдет 1 июня.

Напомним, в настоящее время народ Великобритании расколот по вопросу о выходе из Евросоюза. На референдуме в 2016 году сторонники Brexit победили с перевесом в 4% и больше всего голосов за выход было подано в Англии, тогда как Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия голосовали за то, чтобы остаться. В марте 2019 года петиция с призывом отказаться от выхода Великобритании из ЕС набрала почти 4 миллиона подписей.

Одно из принципиальных разногласий по поводу соглашения о Brexit между Великобританией и Евросоюзом заключается в экономическом положении Северной Ирландии. В Брюсселе настаивали на сохранении региона в составе общего рынка и таможенной зоны Евросоюза, куда входит и Республика Ирландия, однако для Лондона это неприемлемо, поскольку означает утерю части экономического суверенитета без выгод членства в ЕС.



11 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела переговоры с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и добилась юридически обязывающих гарантий по ирландской границе — Брюссель обязался решить вопрос границы с Ирландией на отдельных переговорах уже после Brexit. Однако такой результат переговоров не впечатлил британских парламентариев, и они проголосовали против нового варианта соглашения по Brexit, несмотря на протесты Мэй. Затем парламент проголосовал за перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.

