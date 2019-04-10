В Ингушетии силовики застрелили медведя

В Ингушетии полицейским пришлось застрелить медведя, напавшего на посетителей городского парка. Как сообщили в республиканском управлении МВД, животное содержалось на территории зеленой зоны в специальном вольере, однако по пока не установленным ему удалось оттуда сбежать.

В результате от нападения хищника пострадали два посетителя парка.

"Выехавшими на место происшествия сотрудниками полиции в соответствии с законом "О полиции" было применено табельное оружие, агрессивное животное было нейтрализовано", - прокомментировали инцидент в МВД.

В настоящий момент получившие ранения отдыхающие доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой медицинской помощи.

Полиция выясняет, по чьей вине животное оказалось на свободе.

В 2014 году еще один случай побега медведя произошел в Волгограде. Тогда свое пристанище покинул косолапый, состоявший при местном цирке. К счастью для животного и волгоградской публики, беглеца удалось благополучно вернуть, избежав жертв среди гражданского населения.