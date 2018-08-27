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Полиция задержала 120 фанатов «Ювентуса»

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© twitter.com

Голландская полиция задержала около 120 фанатов туринского клуба «Ювентус», прибывших в столицу Нидерландов Амстердам поддержать любимую команду в противостоянии с местным «Аяксом». С собой итальянские поклонники футбола привезли ножи, дубинки, перцовые баллончики и файеры, сообщает The Sun.

По информации издания, местным силовикам пришлось вмешаться в ситуацию возле стадиона «Аякса» «Йохан Кройф Арена», где начались массовые стычки между фанатами.

Чтобы разогнать хулиганов, использовавших пиротехнику на подходах к спортивному комплексу, полиции пришлось применить водометы.

Напомним, первая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Ювентусом» пройдет сегодня, 10 апреля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени

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