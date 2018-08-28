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Задержанного главу Дербентского района Дагестана доставили в Москву

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© Следком РФ

Задержанный глава Дербентского района Республики Дагестан Магомед Джелилов доставлен в Москву. Такие данные в среду вечером приводит РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Его увезли в Москву, и уже там оформили задержание. Сейчас он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ на двое суток, — сообщил собеседник агентства.

Как стало известно ранее, Джелилов был задержан на территории Дагестана после обысков, прошедших в здании дербентской районной администрации. Нагрянувшие утром 10 апреля силовики изъяли документы, находившиеся в кабинете главы района.

Ранее в среду источник в администрации Дербентского района опроверг данные о задержании, заявив, что Джелилов находится в отпуске.

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