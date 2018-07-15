СК ответил на заявления о наличии взрывчатки на борту Ту-154 Качиньского

В Следственном Комитете опровергли данные экспертов из Великобритании, заявивших об обнаружении следов взрывчатых веществ на обнаруженных обломках самолета Ту-154М, на котором в апреле 2010 года разбился президент Польши Лех Качиньский.

Текст заявления официального представителя СК Светланы Петренко приводит агентство ТАСС.

Доводы британских экспертов полностью опровергаются выводами экспертов, проводивших многочисленные судебные экспертизы, как на территории РФ, так и на территории Республики Польша, — заявила Петренко, ссылаясь на материалы расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели воздушного судна.

Представитель СК заверила, что на месте крушения лайнера не было обнаружено никаких веществ, «нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации».

Напомним за последние несколько лет польская сторона неоднократно заявляла о получении доказательств нахождения взрывчатых веществ на борту президентского борта.

Недавно эту версию поддержал бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич, сославшийся на данные британской лаборатории, близкой к структурам военного ведомства Королевства.

Согласно официальной версии Межгосударственного авиационного комитета, озвученной в 2011 году, непосредственной причиной катастрофы могло стать ошибочное решение экипажа не уходить на запасной аэродром. В качестве системных причин также были названы недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Впоследствии Генеральная прокуратура Польши заявляла, что диспетчеры смоленского аэропорта могли намеренно дезориентировать пилотов, тем самым спровоцировав катастрофу.