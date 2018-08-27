Помпео пригрозил Венесуэле санкциями 54 стран

Власти США намерены убедить страны, признавшие полномочия провозгласившего себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, ввести в отношении Каракаса санкции, аналогичные американским.

С таким заявлением в среду выступил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Мы пытаемся, чтобы коалиция из 54 стран ввела те же санкции, что и США, — сообщил глава Государственного департамента во время сенатских слушаний.

Действующие санкции США против Венесуэлы накладывают ограничения на проведение операций с акциями и долговыми бумагами венесуэльского правительства, а также крупнейшей национальной нефтедобывающей компании PDVSA, передает РИА Новости.

Кроме того, США ограничили въезд на территорию страны для ряда представителей политической элиты Венесуэлы.

В свою очередь в январе 2019 года Каракас разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

Как сообщалось ранее, новый виток конфронтации между Венесуэлой и США происходит на фоне глубокого политико-экономического кризиса в Боливарианской Республике.