найти ×
   
  • USD -0.04
    64.74
  • EUR -0.02
    72.95
СохранитьСохранено0
×

012058

В Москве подожгли автомобиль полиции, пока сотрудники были на задании

Small default

© visualhunt.com

На севере столицы полицейские обнаружили горящим свой служебный автомобиль, когда вышли из подъезда жилого дома после задания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Перед тем проживающая в этом доме женщина позвонила в полицию и заявила, что в ее квартиру ломятся вооруженные люди.

Соответственно, на место вероятного ЧП был направлен полицейский наряд из двух человек на служебном автомобиле «Лада Ларгус».

По словам собеседника агентства, правоохранители припарковались у подъезда и пошли проверять сообщение москвички.

Информация о ломившихся в квартиру людях не подтвердилась. Когда же полицейские вышли на улицу, то увидели, что их машина горит.

Источник отметил, что стражам порядка удалось потушить машину и даже задержать поджигателя. В результате у автомобиля повреждены крыша и задняя дверь.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
202393читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
403943327читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

8027278читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6290226читать позжечитаю позже