В Москве подожгли автомобиль полиции, пока сотрудники были на задании

На севере столицы полицейские обнаружили горящим свой служебный автомобиль, когда вышли из подъезда жилого дома после задания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Перед тем проживающая в этом доме женщина позвонила в полицию и заявила, что в ее квартиру ломятся вооруженные люди.

Соответственно, на место вероятного ЧП был направлен полицейский наряд из двух человек на служебном автомобиле «Лада Ларгус».

По словам собеседника агентства, правоохранители припарковались у подъезда и пошли проверять сообщение москвички.

Информация о ломившихся в квартиру людях не подтвердилась. Когда же полицейские вышли на улицу, то увидели, что их машина горит.

Источник отметил, что стражам порядка удалось потушить машину и даже задержать поджигателя. В результате у автомобиля повреждены крыша и задняя дверь.