В Москве подожгли автомобиль полиции, пока сотрудники были на задании
- 10 апреля 2019, 15:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На севере столицы полицейские обнаружили горящим свой служебный автомобиль, когда вышли из подъезда жилого дома после задания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Перед тем проживающая в этом доме женщина позвонила в полицию и заявила, что в ее квартиру ломятся вооруженные люди.
Соответственно, на место вероятного ЧП был направлен полицейский наряд из двух человек на служебном автомобиле «Лада Ларгус».
По словам собеседника агентства, правоохранители припарковались у подъезда и пошли проверять сообщение москвички.
Информация о ломившихся в квартиру людях не подтвердилась. Когда же полицейские вышли на улицу, то увидели, что их машина горит.
Источник отметил, что стражам порядка удалось потушить машину и даже задержать поджигателя. В результате у автомобиля повреждены крыша и задняя дверь.
Войти через социальные сети: