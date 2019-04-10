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18-килограммовый кот Барсик из Нью-Йорка сел на диету

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© instagram.com

В Центр защиты животных Нью-Йорка поступил кот невероятных размеров, пишет газета Daily News.

Вес животного с совсем не американской кличкой Барсик составляет 41 фунт, что равно 18,5 кг.

В специальном центре Барсика оставила семья, которая больше не могла заботиться о животном из-за переезда.

Среди сотрудников учреждения животное произвело настоящий фурор, потому как ранее им никогда не поступал кот такого размера.

По словам представителя центра Кэти Хансен, Барсик весит на 25—30 фунтов (11—13 килограммов) больше, чем должен.

Она рассказала журналистам, что из-за своего размера кот не мог поместиться ни в одну из клеток, поэтому для него пришлось соорудить отдельный уголок в офисе.

В центре Барсику создали новый режим питания: его начали кормить часто и небольшими порциями, как это обычно делают, когда в учреждение поступают упитанные животные.

Однако Барсик не стал капризничать. «Он по-настоящему милый», — сказала Кэти Хансен.

Спустя несколько дней одна из волонтеров центра забрала его к себе домой. Женщина завела коту личный аккаунт в Instagram, где каждый может следить за жизнь пятилетнего питомца.

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