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В Раде отказались поддержать идею автономии Донбасса

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© Александр Кравченко/ТАСС

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинский парламент никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины.

«Донецк и Луганск вернутся на Украину», — написала политик на своей странице в Facebook.

По ее утверждению, в минских соглашениях, определяющих особенности самоуправления двух оккупированных регионов, нет ни слова об автономии.

Геращенко также отметила, что население Донбасса не станет препятствовать вступлению Украины в Североатлантический альянс.

«Кстати, вступление в НАТО не требует никакого референдума. В отличие от вступления в ЕС», — подчеркнула вице-спикер.

На прошлой неделе кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что военные действия в Донбассе необходимо прекратить как можно быстрее. В то же время он добавил, что не собирается жертвовать не только гражданами Украины, но и ее территориями.

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