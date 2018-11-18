В Раде отказались поддержать идею автономии Донбасса

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинский парламент никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины.

«Донецк и Луганск вернутся на Украину», — написала политик на своей странице в Facebook.

По ее утверждению, в минских соглашениях, определяющих особенности самоуправления двух оккупированных регионов, нет ни слова об автономии.

Геращенко также отметила, что население Донбасса не станет препятствовать вступлению Украины в Североатлантический альянс.

«Кстати, вступление в НАТО не требует никакого референдума. В отличие от вступления в ЕС», — подчеркнула вице-спикер.

На прошлой неделе кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что военные действия в Донбассе необходимо прекратить как можно быстрее. В то же время он добавил, что не собирается жертвовать не только гражданами Украины, но и ее территориями.