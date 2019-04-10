найти ×
   
  • USD -0.04
    64.74
  • EUR -0.02
    72.95
СохранитьСохранено0
×

002286

В Москву идет похолодание

Small default

© visualhunt.com

Температура в столице начнет постепенно понижаться, заявил «Интефаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Если во вторник, 9 апреля, по его словам, в Москве «была просто фантастически теплая погода — до плюс 17,8 градуса», что выше климатической нормы на 10 градусов, то начиная с пятницы температура заметно снизится.

За вторник «благодарить стоит очень теплый воздух со Средиземного моря. Но циркуляция к выходным изменится», приводит агентство слова метеоролога.

В ближайшие выходные в спальных районах столицы в ночное время температура будет опускаться до минус 4 градусов, а днем столбики термометров остановятся на отметке 5—6 градусов выше нуля.

По словам синоптика, возможны локальные осадки, однако в условиях антициклона будет переменная облачность, выглянет яркое апрельское солнце.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30614379читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
806210читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

361705767читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

8027278читать позжечитаю позже