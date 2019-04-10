В Москву идет похолодание

Температура в столице начнет постепенно понижаться, заявил «Интефаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Если во вторник, 9 апреля, по его словам, в Москве «была просто фантастически теплая погода — до плюс 17,8 градуса», что выше климатической нормы на 10 градусов, то начиная с пятницы температура заметно снизится.

За вторник «благодарить стоит очень теплый воздух со Средиземного моря. Но циркуляция к выходным изменится», приводит агентство слова метеоролога.

В ближайшие выходные в спальных районах столицы в ночное время температура будет опускаться до минус 4 градусов, а днем столбики термометров остановятся на отметке 5—6 градусов выше нуля.

По словам синоптика, возможны локальные осадки, однако в условиях антициклона будет переменная облачность, выглянет яркое апрельское солнце.