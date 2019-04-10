Отток капитала из России с начала года оказался вчетверо выше ожидаемого

Чистый отток капитала из России в первом квартале 2019 года составил 25 миллиардов долларов, что в четыре раза выше декабрьского прогноза ЦБ РФ. Такую цифру в регуляторе ожидали увидеть по итогам всего года, а не одного только первого квартала.

«Речь идет о так называемом сальдо финансовых операций частного сектора — именно так ЦБ стал именовать разницу между ввозом и вывозом капитала частными лицами с декабря прошлого года. Это необязательно физический вывоз денег из страны: сюда входит приобретение иностранных активов вплоть до простой покупки долларов», — сообщает РБК.

В своем комментарии ЦБ подчеркнул, что рост чистого оттока за год как раз и обусловлен «наращиванием вложений резидентов в иностранные активы». Повышенный спрос на валюту связан с желанием банков и предприятий раздать часть своих зарубежных долгов.



Накануне стало известно, что золотовалютные резервы России в прошлом году достигли максимального уровня за пять лет, причем одновременно с рекордным оттоком зарубежных инвестиций, какого не наблюдалось с 1990-х годов. За 2018 год зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на 22,4 миллиарда долларов, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь 15,9 миллиарда долларов, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.

Осенью прошлого года также выяснилось, что из тех 455 миллиардов долларов, которыми в совокупности обладает 30 тысяч самых богатых россиян, лишь третья часть хранится на родине, так что отток капитала из России в значительной степень имеет «отечественные» причины. По-настоящему зарубежные инвесторы, в свою очередь, выводят капиталы из России, потому что не видят смысла инвестировать в российскую экономику из-за санкций.