Соперник Нетаньяху на выборах в Израиле заявил о своей победе

В Израиле сразу две конкурирующие партии объявили о победе на выборах в Израиле.

Бывший глава Генштаба Армии обороны Израиля и лидер политического блока «Кахоль-Лаван» («Бело-Синие») Бени Ганц после голосования на всеобщих выборах в Кнессет (парламент Израиля) заявил о своей победе над действующим премьер-министром Биньямин Нетаньяху. Последний также объявил о победе своей партии Ликуд («Консолидация»). В обоих случаях оппоненты опирались на данные экзитполов.

Так как Израиль по своему государственному устройству является парламентской республикой, от исхода противостояния между партиями зависит кандидатура фактического руководителя старны — премьер-министра.



По информации РИА Новости, партия Нетаньяху «Ликуд» по опросам незначительно отстает от оппозиционного блока Ганца «Кахоль-Лаван», но имеет лучшие шансы заручиться поддержкой большинства депутатов в новом составе Кнессета — это возможно путем формирования коалиции.

«Правый блок во главе с „Ликудом“ одержал явную победу. Я благодарю граждан Израиля за доверие. Уже ночью я начну формирование правого правительства вместе с нашими естественными партнерами», — сказано в обращении Нетаньяху к нации.



«Мы победили! Народ Израиля сказал свое слово! На этих выборах есть явный победитель и явный проигравший», — ответил на это Бени Ганц.



Официальные результаты голосования по закону должен объявить президент Израиля Реувен Ривлин. После этого он обязан провести консультации с партиями в Кнессете, а затем поручить формирование нового состава правительства одному из депутатов, который, по мнению главы государства, имеет наилучшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства. В том случае, если парламент поровну поделят между собой политические противники, Израиль может оказаться в состоянии кризиса.