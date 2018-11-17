Суд восстановил на работе уволенную после смены пола россиянку

Жительница Петербурга Анна Григорьева, уволенная из типографии после смены пола, восстановлена на прежнем месте работы решением суда.

Ее увольнение было признано незаконным.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе городского суда, при оформлении на работу Григорьева была Григорьевым, однако после гормональной терапии и хирургической коррекции пол был изменен.

Изменения Ф.И.О. были внесены в актовую запись о рождении Григорьева 25 апреля 2017 года решением Фрунзенского районного суда, после чего истица получила новый паспорт.

Первоначально иск Григорьевой к уволившим ее работодателям был отклонен. Это решение отменил Верховный суд РФ.

Согласно новому постановлению районного суда, в пользу истицы будет взыскана зарплата за время вынужденного прогула в размере 1 млн 849,9 тыс. рублей, а также компенсация морального ущерба в размере 10 тыс. рублей.

В пресс-службе пояснили агентству, что в бытность мужчиной истица работала печатником. Поскольку эта специальность входит в список запрещенных для женщин, после получения документов с указанием ее нового пола сотрудница была уволена.

Ранее сообщалось, что операции по смене пола осудили в РПЦ.