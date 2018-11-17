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Суд восстановил на работе уволенную после смены пола россиянку

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© pixabay.com

Жительница Петербурга Анна Григорьева, уволенная из типографии после смены пола, восстановлена на прежнем месте работы решением суда.

Ее увольнение было признано незаконным.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе городского суда, при оформлении на работу Григорьева была Григорьевым, однако после гормональной терапии и хирургической коррекции пол был изменен.

Изменения Ф.И.О. были внесены в актовую запись о рождении Григорьева 25 апреля 2017 года решением Фрунзенского районного суда, после чего истица получила новый паспорт.

Первоначально иск Григорьевой к уволившим ее работодателям был отклонен. Это решение отменил Верховный суд РФ.

Согласно новому постановлению районного суда, в пользу истицы будет взыскана зарплата за время вынужденного прогула в размере 1 млн 849,9 тыс. рублей, а также компенсация морального ущерба в размере 10 тыс. рублей.

В пресс-службе пояснили агентству, что в бытность мужчиной истица работала печатником. Поскольку эта специальность входит в список запрещенных для женщин, после получения документов с указанием ее нового пола сотрудница была уволена.

Ранее сообщалось, что операции по смене пола осудили в РПЦ.

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