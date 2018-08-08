Вынесен приговор обвиненным в педофилии бывшим чиновнику и депутату

Двое жителей Астраханской области признаны судом виновными в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и съемке порнографических фильмов.

В зависимости от роли каждого они приговорены к 24 и 16 годам колонии строгого режима, сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Андрей Хегай.

«Они признаны виновными в совершении 78 эпизодов преступлений против несовершеннолетних», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что подсудимым инкриминировали изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера, а также использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

Как пояснил агентству источник в силовых структурах региона, речь идет о бывшем министре по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской области, который занимал эту должность с июня 2006 года по июнь 2007 года, и экс-депутате областной думы.

Следствием установлено, что с 2016 по 2018 год 54-летний обвиняемый приглашал в арендованную им квартиру несовершеннолетних детей, в отношении которых совершал развратные действия. С декабря 2017 года по февраль 2018 года он совершал эти действия уже вместе со своим 56-летним знакомым.



В результате следователи установили десять потерпевших несовершеннолетних лиц в возрасте от 8 до 17 лет.

