На Алтае учителя обвинили в том, что он разбил голову школьнику

Правоохранительные органы Алтая проверяют заявление матери пятиклассника, утверждающей, что школьный учитель разбил голову ее сыну, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Как рассказала мать ребенка изданию «Новости Горного Алтая», учитель технологии за баловство на уроке поднял ее сына за шкирку со стула, в результате чего мальчик начал задыхаться и потерял сознание.

Когда же преподаватель отпустил школьника, тот упал лицом на бетонный пол. После этого учитель поднял ребенка за подмышки и поднес к умывальнику.

Женщина утверждает, что в больнице у ее сына диагностировали сотрясение мозга.

По ее словам, одноклассники, ставшие свидетелями инцидента, подтверждают факт случившегося, однако учитель свою вину не признаёт.

Министерство образования Республики Алтай проводит собственную проверку, сообщили агентству в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в городе Землянске Воронежской области учитель технологии на уроке обжег расшалившегося школьника утюгом. По утверждению директора школы, «это произошло случайно».