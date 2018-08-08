В Подмосковье задержали участника «Правого сектора»
- 09 апреля 2019, 14:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Московской области сотрудники ФСБ и МВД задержали гражданина Украины, активного участника запрещенной в России украинской праворадикальной организации «Правый сектор».
По данным предварительного следствия, задержанный Пирожок И. Н. в 2014 году вступил на Украине в «Правый сектор» под псевдонимом Чирка Роман.
Там же он создал из местных националистов отряд «Хорти» («Борзые») для ведения партизанской войны против России.
В Подмосковье украинец прибыл в январе прошлого года, проживал по различным конспиративным адресам.
Мужчина распространял агитационно-пропагандистские материалы для вовлечения российских граждан в свою организацию.
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.
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