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В Подмосковье задержали участника «Правого сектора»

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© nac.gov.ru

В Московской области сотрудники ФСБ и МВД задержали гражданина Украины, активного участника запрещенной в России украинской праворадикальной организации «Правый сектор».

По данным предварительного следствия, задержанный Пирожок И. Н. в 2014 году вступил на Украине в «Правый сектор» под псевдонимом Чирка Роман.

Там же он создал из местных националистов отряд «Хорти» («Борзые») для ведения партизанской войны против России.

В Подмосковье украинец прибыл в январе прошлого года, проживал по различным конспиративным адресам.

Мужчина распространял агитационно-пропагандистские материалы для вовлечения российских граждан в свою организацию.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

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В Бурятии девушка подожгла администрацию из мести за отобранного ребенка

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© youtube.com

В Бурятии задержана девушка, которая подожгла районную администрацию. Так она отомстила властям за изъятие своего двухмесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Двадцатитрехлетняя жительница поселка Заиграево в компании своего тридцатитрехлетнего знакомого пошла на поджог 5 апреля. Личность злоумышленников была быстро установлена: их зафиксировали камеры наблюдения на здании администрации. Обоих задержали.

Инициатором поджога была девушка, второй поджигатель оправдывает свои действия алкогольным опьянением. Оба они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Кроме того, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — отметили в пресс-службе МВД.

У поджигательницы двое детей: пятилетний мальчик и двухмесячный малыш, которого в январе у нее изъяли и поместили в социальное учреждение. 

Ранее «Ридус» рассказывал, как местные жители попытались поджечь администрацию в поселке Прогресс Амурской области. Они оказались кандидатами в поселковый совет от партии ЛДПР. Мужчины швырнули в окно здания горящую шину.
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Samsung готовит четыре версии Galaxy Note 10

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Samsung стремительно наращивает число флагманских моделей смартфонов. Если раньше в год выходили по две версии Galaxy S (стандартная и версия с увеличенным экраном), то теперь их четыре: S10e, S10. S10+ и S10 5G. И судя по последним утечкам, та же история произойдет с линейкой Note: в этом году мы увидим четыре смартфона со стилусом.

Об этом рассказывает корейское издание Etnews со ссылкой на отраслевые источники. По их информации Galaxy Note 10 выйдет в двух версиях с LTE и двух 5G-модемами. LTE-модели получат экраны на 6,28 и 6,75 дюйма, а также три и четыре основных камеры соответственно.

Остальные характеристики смартфонов будут идентичны и во многом повторят начинку Galaxy S10. В качестве чипсета будут использоваться Exynos 9820 или Snapdragon 855 в зависимости от рынка, а объем оперативной памяти превысит 8 ГБ.

Пока неизвестно, каким будет дизайн Galaxy Note 10 – однако смартфон унаследует фронтальную камеру в экране, как у линейки S10. Также сохранится главная «фишка» Galaxy Note – стилус S Pen.

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