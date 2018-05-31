На Украине с марта подорожало более 80% продуктов

На Украине с начала марта подорожало более 80% социальных продуктов.

Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

«К сожалению, основные тенденции подорожания оправдываются», — написал Дорошенко.

По его словам, в стране подорожали хлеб, молочные продукты, сливочное и растительное масло, пшеничная мука, макароны, пшено, различные крупы, белокочанная капуста.



Кроме того, выросли цены на рыбу, мясо, колбасы и сало.

Больше всего в марте подорожали капуста — на 24,9%, пшено — на 4,2%, ржаной хлеб — на 2,5% и пшеничный хлеб из муки первого сорта — на 2,2%, отметил Дорошенко.