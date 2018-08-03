В России существенно выросли зарплаты чиновников

В России, согласно данным Росстата, значительно выросла заработная плата федеральных государственных служащих центральных аппаратов министерств и ведомств.

По сведениям Федеральной службы государственной статистики, за четыре последних года чиновники стали получать в среднем больше на 16%.

Если в 2014 году средняя зарплата служащих в федеральных госорганах была 109,1 тысячи, то в 2018 году она составила 126,6 тысячи рублей, отмечает News.ru.

В частности, размер оплаты труда вырос у чиновников Минфина и Минэкономразвития

Если ранее в первом ведомстве она была 116,5 тысячи рублей, то сейчас достигает 139,1 тысячи. Во втором министерстве она увеличилась с 101,8 тысячи рублей до 121,3 тысячи.

Также больше стали платить служащим МИД (151,1 тысячи вместо 114 тысяч), Минобороны (105,3 тысячи вместо 85,6 тысячи), Минтруда (111,6 тысячи вместо 90,8 тысячи), Минздрава (104,4 тысячи вместо 90,6 тысячи) и Минкультуры (89,2 тысячи вместо 80,8 тысячи рублей).

В то же время в некоторых министерствах и ведомствах средняя заработная плата снизилась.

Так, меньше стали платить в аппарате правительства, МВД, Минвостокразвития и Минкавказа.

В первом ведомстве зарплата уменьшилась с 249,1 тысячи до 240,3 тысячи рублей, в других вышеозначенных — с 110,7 тысячи до 100,2 тысячи, с 154,4 тысячи до 123,8 тысячи и с 210,1 тысячи до 89 тысяч рублей соответственно.

Как рассказал изданию декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, в эти усредненные показатели входит также размер заработной платы и тех служащих, кто получает немного.