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Звезде «Отчаянных домохозяек» грозит до 20 лет тюрьмы

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Steven Senne/AP/TASS

Американская актриса Фелисити Хаффман, наиболее известная по роли Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», признала свою вину в заговоре с целью мошенничества.

Ее подозревают в даче взятки в размере 15 000 долларов (около миллиона рублей), в обмен на которую сотрудник колледжа сфальсифицировал результат вступительного экзамена ее старшей дочери, пишет The Guardian.

Примечательно, что подельник актрисы — 69-летний консультант учебного заведения Рик Сингер — в своих показаниях указал, что вступал в сговор не только с Хаффман, но и с ее мужем, однако обвинения супругу знаменитости по пока непонятным причинам предъявлены не были.

Сейчас артистка дает показания и активно сотрудничает со следствием. По словам Хаффман, ее старшая дочь не знала о фальсификации результатов. Обвиняемая также рассказала, что рассматривала возможность использования аналогичной схемы во время сдачи вступительных экзаменов ее младшей дочерью, однако впоследствии отказалась от задумки.

Напомним, в прошлом году итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к восьми месяцам тюрьмы за предоставление поддельной медицинской справки по месту работы. Впоследствии наказание было заменено штрафом.

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