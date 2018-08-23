В лесу под Иркутском мужчина задушил «пилившую» его жену
- 09 апреля 2019, 09:30
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Правоохранители задержали жителя Братска по подозрению в убийстве жены, которую он объявил пропавшей без вести.
По версии следствия, 36-летний мужчина отвез свою супругу в лес, где задушил ее.
Спрятав тело, мужчина вернулся в город и рассказал родителям жены, что она куда-то ушла, когда его не было дома, и так и не вернулась.
В течение нескольких дней он активно помогал в ее поисках.
Когда же подозреваемого задержали, он признался в убийстве и показал правоохранителям место преступления и труп.
Свои действия он объяснил тем, что жена его «достала» — постоянно «пилила», «сильно обидела», и у него «нервы не выдержали».
Следствие установило, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, семья характеризуется положительно, есть трехлетний ребенок, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
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