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В лесу под Иркутском мужчина задушил «пилившую» его жену

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© irk.sledcom.ru

Правоохранители задержали жителя Братска по подозрению в убийстве жены, которую он объявил пропавшей без вести.

По версии следствия, 36-летний мужчина отвез свою супругу в лес, где задушил ее.

Спрятав тело, мужчина вернулся в город и рассказал родителям жены, что она куда-то ушла, когда его не было дома, и так и не вернулась.

В течение нескольких дней он активно помогал в ее поисках.

Когда же подозреваемого задержали, он признался в убийстве и показал правоохранителям место преступления и труп.

Свои действия он объяснил тем, что жена его «достала» — постоянно «пилила», «сильно обидела», и у него «нервы не выдержали».

Следствие установило, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, семья характеризуется положительно, есть трехлетний ребенок, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

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