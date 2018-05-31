В Сургуте полиция изъяла в гараже более 4 кг наркотиков

В городе Сургуте в Ханты-Мансийском автономном крае полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в незаконном производстве наркотиков.

Затем при обыске в гараже, который задержанные арендовали, правоохранители обнаружили и изъяли более 4 килограммов наркотиков.

Подозреваемые арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщается на сайте регионального управления МВД.