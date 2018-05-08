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В Красноярске обнаружили подпольные мастерские по изготовлению оружия

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Сотрудники ФСБ обнаружили в Красноярске подпольные мастерские по изготовлению оружия.

По данным ведомства, двое местных жителей получали заготовки основных частей оружия из Москвы, а затем в двух подпольных мастерских приводили их в боевое состояние.

В результате операции, проведенной совместно с полицией, были изъяты различные пистолеты и револьверы, длинноствольное оружие, патроны, порох, холодное оружие, а также заготовки для оружия и инструменты для их переделки, отмечает kp.ru.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

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