Немцы обматерили делегацию Украины в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Борислав Береза пожаловался на оскорбления со стороны делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Инцидент произошел на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии по вопросу об изменении регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения российской делегации.

«Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того — была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними», — цитирует Березу «Укринформ».



По словам депутата, вызывающе вел себя руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник, его Борислав Береза назвал «гопотой».



«Когда их вынудили признать, что это проводится для россиян, тогда мы подняли главный вопрос: что для вас важнее — деньги или принципы? … Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тыс. жизней, которые украинцы отдали? После этого началась ругань немцев», — добавил Береза.



В прошлый раз Борислав Береза и украинская делегация в ПАСЕ угодила в скандал, толкнув и оскорбив российскую журналистку Ольгу Скабееву в январе 2019 года. Борислав Береза проявил агрессию во время записи комментария вице-спикера Рады Ирины Геращенко группе журналистов. Скабеева комментировала выступление Геращенко и пыталась задавать ей вопросы, что не понравилось украинским журналистам и самому депутату. В какой-то момент Береза грубо оттолкнул Скабееву, а затем лягнул ее ногой, что вызвало возмущение уже у российских журналистов. Все произошедшее запечатлели сразу несколько съемочных групп, а позже прокомментировали депутат Госдумы Николай Валуев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В ответ представители РФ заявили, что отказываются работать на таких условиях, в 2016—2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий, а также приостановила выплату членских взносов.