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Медведев провел кадровую перестановку в Роструде

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© da-medvedev.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил новым главой Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаила Иванкова, который до этого занимал пост заместителя руководителя ведомства.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства, возглавлявший Роструд Всеволод Вуколов переведен на должность заместителя министра труда.

Как пишет газета «Известия», Вуколов возглавлял Роструд с 2013 года.

По данным РБК, бывший глава Роструда займется вопросами госполитики в сфере трудовых отношений, зарплат, уровня жизни и доходов россиян. Ранее эти вопросы находились в компетенции Любови Ельцовой, однако она перешла в команду вице-премьера Ольги Голодец.

Ранее Роструд объявил о своем намерении защитить тех работников, которые столкнутся с дискриминационными сокращениями по возрасту.

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