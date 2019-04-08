Грузовик раздавил автомобили в Петербурге

На проезжей части в Петербурге грузовик перевернулся на легковые автомобили.

Видео с места происшествия опубликовал ФАН.

Судя по кадрам, под грузовиком оказались как минимум две машины, но больше всего был поврежден автомобиль Renault. Восстановлению он не подлежит, поскольку полностью раздавлена задняя часть машины.

Как уточняет издание, грузовик перевозил металлолом.

ДТП произошло улице Степана Разина. Каким-то чудом обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что грузовик совершил наезд на 12 машин, припаркованных на стоянке на 29-м километре внешней стороны МКАД.

