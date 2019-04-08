«Билайн» заблокировал SMS-рассылку магазина комиксов из-за слога «микс»

Оператор сотовой связи «Билайн» блокирует сообщения о доставке товаров московской сети магазинов комиксов «Чук и Гик» из-за схожего написания слова «комикс» с названием одного из видов наркотических курительных смесей.

В понедельник, 8 апреля, об этом стало известно представителям торговой сети. Своей «находкой» они поделились с клиентам и подписчикам в социальных сетях.

Позвонили из сервиса, который отправляет смски о статусе заказа нашим клиентам. Выяснилось, что „Билайн“ наши смс не пропускает, так как в них содержится слово „комикс“, так как в нем содержится слово „микс“, связанное с запрещенными веществами, — говорится в опубликованном администрацией магазина сообщении.

В пресс-службе федерального оператора сведения о подобных ограничениях опровергли, посоветовав решить проблему через службу поддержки, передает телеканал «360».

Запутанная ситуация открыла подписчикам магазина широкое поле для юмористических экспериментов. Некоторые из них решили пофантазировать на тему возможных следующих жертв подобной блокировки.

Другие решили поддержать магазин шутками на свободную тему.

Как сообщил в беседе с изданием TJ один из совладельцев торговой сети Иван Чернявский, во избежание дальнейших сложностей в компании решили изменить рассылаемый шаблон, убрав из него слово «комикс».