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Житель Оренбурга умер в цирке во время совместного номера с клоунами

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© vk.com/cirk_orenburg_1

Во время циркового представления в спортивном комплексе «Звездный» в Оренбурге скончался 67-летний местный житель.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, 7 апреля пенсионер пришел на представление вместе со своими внуками.

Участники шоу-программы пригласили его на сцену для проведения совместного фокуса. С клоунами он разыграл несколько шуточных сцен, после чего почувствовал себя плохо и перестал подавать признаки жизни.

«Сотрудники цирка вызвали скорую медицинскую помощь, врачи которой констатировали смерть мужчины», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В мае 2016 года цирковое представление в Южном Уэльсе едва не стоило жизни приглашенному на арену зрителю. Клоун чуть не убил его во время трюка.

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