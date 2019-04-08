Ученые посчитали всех микробов, живущих на МКС

Специалисты из Лаборатории реактивного движения провели исследование, в ходе которого составили полный каталог бактерий и грибков, живущих внутри Международной космической станции (МКС).

Эти данные помогут нам в работе над созданием безопасных кораблей для длительных космических миссий, — пояснили специалисты.

Во время исследования специалисты изучили пробы, взятые в восьми местах МКС: окна, туалет, спортзал, обеденный стол, спальни и другие места общего пользования. В этих места космонавты живут на протяжении 14 месяцев.

Оказалось, что на МКС в основном живут «человеческие» микробы. Из бактерий наиболее заметными оказались Staphylococcus (26%), Pantoea (23%) и Bacillus (11%).

Также в пробах оказалось много микроорганизмов, которые на Земле считаются относительно безопасными и не способными вызвать заболевания у здорового взрослого человека с крепким иммунитетом.

Например, это Staphylococcus aureus (10% от общего числа идентифицированных изолятов), обычные стафилококки, живущие на нашей коже и дыхательных путях.

Чаще всего в больших количествах их можно встретить в местах, подвергаемых регулярной дезинфекции: спортивных залах, офисах и больницах. Это означает, что МКС аналогична искусственным средам, где микробиом формируется в результате человеческой деятельности.

Пока что неизвестно, могут ли эти бактерии вызвать заболевания у космонавтов МКС, так как это зависит от множества факторов, в том числе и от здоровья конкретного человека.

В то время как грибковые сообщества были стабильны, микробы скапливались в разных местах, но со временем менялись. Образцы, взятые во время второй полетной миссии, имели большее микробное разнообразие, чем образцы, собранные во время первой и третьей миссий. Возможно, эти временные различия могут быть связаны с разными астронавтами на борту МКС, — предположили специалисты.

Подобные исследования очень важны не только для подготовки к длительным миссиям, но и для комфорта космонавтов МКС, так как определенные микробы во внутренних помещениях влияют на здоровье человека.