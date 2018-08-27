В России выросло число регионов, отказавшихся покупать лекарства от ВИЧ

Число российских регионов, которые не участвуют в закупках антиретровирусной терапии для людей с ВИЧ, увеличилось за последний год почти в полтора раза.

Если в 2017 году в закупках не участвовал 21 регион, то в 2018-м их было уже 35, пишет газета «Коммерсант».

Издание ссылается на доклад проекта «Коалиция по готовности к лечению», занимающегося мониторингом закупок лекарств.

Общее количество живущих в России людей с ВИЧ превысило в прошлом году 1 миллион человек.

При этом медикаментов в том году, по данным «Коалиции», было закуплено в стране примерно для 384 тысяч ВИЧ-инфицированных.

Отмечается, что 24,5 тысячи годовых курсов были куплены за счет регионов, что составляет менее 7% от общего количества медикаментов.

Ко всему прочему, объем региональных закупок в 2018 году снизился на 6% по сравнению с предыдущим годом, когда в целом российские регионы потратили на терапию 3,2 миллиарда рублей.

«Даже в тех регионах, где аукционы были объявлены, объемы закупки могли быть очень незначительными. Действительно существенные суммы на закупку антиретровирусных препаратов выделяются лишь в нескольких регионах», — цитирует газета выдержки из доклада.

По данным издания, 40% от региональных затрат на покупку таких медикаментов взяла на себя Москва.

Как ранее сообщал «Ридус», в 2018 году самая высокая смертность населения от ВИЧ оказалась в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях.