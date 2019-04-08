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Уехавшая в Европу уральская модель решила общаться с русскими за деньги

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© instagram.com

Уральская модель Юлия Николаенко, переехавшая из Екатеринбурга в Испанию, открыла сервис «Подруга на час» для русских девушек, которым не с кем поделиться своими проблемами.

Например, приехали вдруг в Барселону с парнем или к парню, но поругались. Я сама была в такой ситуации задолго до переезда. В общем, девушка может чувствовать себя одинокой в другой стране, а мы, девочки, такие — нам нужна подруга в сложных ситуациях, — рассказала Николаенко порталу «Моменты».

По ее словам, сначала она думала реально встречаться с девушками, но, так как с мужем они постоянно переезжают, поняла, что это неудобно.

Создательница проекта отметила, что «Подруга на час» — это возможность свободно обсуждать любые личные проблемы, это не столько психологическая, сколько моральная поддержка девушек.

Стоимость обращения к «подруге» в первый раз составляет 1500 рублей. В зависимости от частоты общения цена уменьшается, отмечает издание.

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