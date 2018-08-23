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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков завершил карьеру

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© Артем Геодакян/ТАСС

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, олимпийский чемпион 2010 года и серебряный призер Игр-2014 Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает телеканал «360».

Это решение взвешенное, обдуманное. У меня было около года для размышлений. Я понял, что у меня нет мотивации. На первом месте для меня сейчас семья, двое детей, — заявил спортсмен во время пресс-конференции.

Олимпийский чемпион благодарен судьбе за то, что оказался в лыжных гонках.

Это лучший вид спорта, самый универсальный и многогранный. Если думаете, куда отдавать своих детей, отправляйте их в лыжные гонки, — приводит телеканал слова Крюкова.

Никита Крюков подчеркнул, что ему не стыдно передать молодежи свои полномочия, поскольку в России очень талантливое новое поколение лыжников.

Спортсмен также рассказал, что собирается открыть лыжную академию.

Как сообщал «Ридус», в декабре 2017 года трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков, выигравший спринтерскую гонку на Олимпиаде 2010 года, заявил о своем нежелании участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее под нейтральным флагом.

Тогда же Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал 11 российских спортсменов, включая Крюкова. 

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