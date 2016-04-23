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Пользователи Сети пожаловались на неполадки в работе «Сбербанк Онлайн»

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© flickr.com

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» в понедельник, 8 апреля, массово жалуются на перебои в его работе. У ряда клиентов банка при попытке воспользоваться электронным сервисом на экране появляется уведомление с просьбой повторить вход через 15 минут.

Внимание на неполадки тут же обратила аудитория Twitter. Пользователи социальной сети начали активно выражать свое недовольство в адрес крупнейшего российского банка.

На ситуацию оперативно отреагировали представители Сбербанка. Клиентам предложили проверить качество соединения и, в случае если неполадки не прекратятся, обратиться в службу поддержки, пишет URA.RU.

В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в „Сбербанк Онлайн“ и через устройства самообслуживания банка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе организации.
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