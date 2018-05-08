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Большинство россиян недовольно законом о неуважении к власти

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© Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Большинство граждан России убеждено, что принятые не так давно законы о наказании за распространение недостоверных новостей и за неуважение к власти призваны не допустить ее критики.

Согласно социологическому опросу, проведенному «Левада-Центром», такого мнения придерживаются 64% россиян.

В то же время 23% респондентов полагают, что эти законы нужны, чтобы обеспечить достоверность новостей, появляющихся в СМИ и интернете.

В частности, по данным аналитиков, такого мнения придерживаются в основном незащищенные слои населения.

Лишь 18% опрошенных заявили, что считают себя достаточно компетентными и информированными («много слышали об этом»), чтобы судить о последствиях принятия этих законов.

В то же время 40% респондентов заявили, что «что-то такое слышали об этом», но полной ясности об этих законах у них нет.

Опрос был проведен 21—27 марта среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет в 50 российских регионах, сообщается на сайте «Левада-Центра».

Как сообщал «Ридус», 18 марта нынешнего года президент России Владимир Путин подписал два закона: о блокировке размещенных в интернете материалов, оскорбляющих общество, органы власти и государственные символы, а также о блокировке фейковых новостей. Законы вступили в силу 29 марта.

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