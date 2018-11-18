Школьники из шалости повредили около 40 могил в Бурятии
- 08 апреля 2019, 10:25
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На кладбище в селе Буй в Бурятии двое младшеклассников повредили около 40 могил. Инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля.
Приехавшие по вызову правоохранители обнаружили, что испорчены 37 надмогильных сооружений.
Сотрудники полиции задержали двух учащихся Буйской средней школы 8 и 9 лет. Дети признались, что решили пошалить и потому повредили надгробия.
В настоящее время в отношении родителей школьников составлен протокол, сообщается на сайте регионального управления МВД.
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