Школьники из шалости повредили около 40 могил в Бурятии

На кладбище в селе Буй в Бурятии двое младшеклассников повредили около 40 могил. Инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля.

Приехавшие по вызову правоохранители обнаружили, что испорчены 37 надмогильных сооружений.

Сотрудники полиции задержали двух учащихся Буйской средней школы 8 и 9 лет. Дети признались, что решили пошалить и потому повредили надгробия.

В настоящее время в отношении родителей школьников составлен протокол, сообщается на сайте регионального управления МВД.